Суперкомпьютер оценил шансы «Локомотива» на вылет из РПЛ

Известный суперкомпьютер Opta определил шансы московского «Локомотива» на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона. Так, по версии суперкомпьютера, железнодорожники займут 15-е или 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с вероятностью в 7,1% и 4,1% соответственно. Вероятность того, что красно-зелёные финишируют на 13-м или 14-м месте, оценивается в 10,8% и 8,9%.

По состоянию на сегодняшний день команда Михаила Галактионова, набрав три очка, располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В матче 7-го тура РПЛ «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде.