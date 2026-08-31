Главный тренер сборной Армении высказался о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара»

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара». Хавбек перебрался в саудовский клуб в это трансферное окно.

«Я очень рад за Сперцяна — очень важно, что он смог сменить обстановку. Новый вызов, чемпионат, мотивация — всё это пойдёт на пользу Эдуарду. Для нас он очень важный игрок, я даже не представляю сборную без него. Болею, переживаю, чтобы у Сперцяна всё было хорошо, ведь от этого зависят результаты сборной (смеётся). И сейчас он показывает, что хорошо там себя чувствует.

С момента перехода Сперцяна в «Аль-Ахли» я только один раз позвонил ему — после подписания контракта. Больше не беспокоил, только поздравил. У него сейчас важный период, адаптация — нужно сконцентрироваться на работе и не отвлекаться. По своей натуре Сперцян — профессионал, человек хороший, трудолюбивый с духом победителя. Такие люди всегда идут вперёд, в каком бы чемпионате ни играли. За это я спокоен, у Эдуарда всё будет хорошо», — сказал Меликян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.