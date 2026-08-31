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Орлов: «Зениту» нужно побаиваться всех соперников в РПЛ

Орлов: «Зениту» нужно побаиваться всех соперников в РПЛ
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» с нынешним уровнем игры нужно остерегаться всех соперников в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Зениту» сегодня нужно побаиваться всех соперников. Потому что, если «Зенит» не будет бегать все 90 минут с полной самоотдачей, это нонсенс...» — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» выиграл семь из восьми последних розыгрышей чемпионата России. Однако в текущем сезоне команда идёт на третьем месте по итогам шести стартовых туров Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

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