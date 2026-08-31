«Становятся всё разнообразнее». Никитин выделил сильные стороны «Краснодара»

Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин отметил сильные стороны игры «Краснодара». После шести туров команда возглавляет турнирную таблицу Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков из 18 возможных.

«Краснодар» хорош тем, что умеет играть матчи в разном состоянии. В разном обличье. С кем‑то он играет красиво, где‑то берёт стандартными положениями. Сила команды в том, что они становятся всё разнообразнее. И даже если матчи складываются тяжело, то команда из Краснодара может переломить ход игры в свою пользу», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Краснодар» 5 сентября сразится на выезде с самарскими «Крыльями Советов».