Орлов объяснил, что значит переход Карпукаса в «Зенит»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что трансфер полузащитника Артёма Карпукаса в «Зенит» показывает, что главный тренер Сергей Семак готов перестраивать состав.

«Карпукас — это та первая ласточка, которая показывает, что Семак готов перестраивать состав. Будем надеяться, что появится ещё кто-то в «Зените». Центр поля, полузащиту, конечно, команде нужно укреплять», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» выиграл семь из восьми последних розыгрышей чемпионата России. Однако в текущем сезоне команда идёт на третьем месте по итогам шести стартовых туров Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.