15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, что значит переход Карпукаса в «Зенит»

Орлов объяснил, что значит переход Карпукаса в «Зенит»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что трансфер полузащитника Артёма Карпукаса в «Зенит» показывает, что главный тренер Сергей Семак готов перестраивать состав.

«Карпукас — это та первая ласточка, которая показывает, что Семак готов перестраивать состав. Будем надеяться, что появится ещё кто-то в «Зените». Центр поля, полузащиту, конечно, команде нужно укреплять», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» выиграл семь из восьми последних розыгрышей чемпионата России. Однако в текущем сезоне команда идёт на третьем месте по итогам шести стартовых туров Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

Материалы по теме
«Мы заслуживали победы». Артём Карпукас — о матче «Зенита» с «Факелом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android