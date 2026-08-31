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Суперкомпьютер оценил шансы ЦСКА и «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер оценил шансы ЦСКА и «Динамо» на чемпионство в РПЛ
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы московских ЦСКА и «Динамо» на чемпионство в Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027. Так, по версии суперкомпьютера, вероятность победы армейцев в чемпионате России равна 1,2%, бело-голубых — 2,4%. Шансы остальных команд, за исключением главных фаворитов первенства в лице «Краснодара», «Спартака» и «Зенита», составляют меньше одного процента.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар», набрав 18 очков, лидирует в чемпионате России. На втором месте располагается «Спартак», отстающий от «быков» на пять очков. «Зенит» — третий, в активе сине-бело-голубых 12 набранных очков.

ЦСКА — четвёртый (12 очков), «Динамо» — шестое (10).

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