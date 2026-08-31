Орлов рассказал, кто его разочаровывает в составе «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто его разочаровывает в составе «Зенита». Он выделил бразильского атакующего полузащитника Джона Джона.

«Меня, конечно, расстраивает Джон Джон. Поначалу я лично видел его, его игру… А сейчас ощущение, как будто его сдули, воздух из него выпустили. Почему?» — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» взял семь из восьми последних розыгрышей чемпионата России. Однако в текущем сезоне команда идёт на третьем месте по итогам шести стартовых туров Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.