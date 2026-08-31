Ираола назвал позицию, усиление которой было приоритетом для «Ливерпуля» этим летом

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола назвал позицию, усиление которой было приоритетом для мерсисайдцев этим летом. Так, испанский специалист отметил, что «красным» нужен был правый вингер. Отметим, ранее «Ливерпуль» покинул Мохамед Салах.

«Надеюсь, мы близки к цели, потому что остаётся совсем немного времени. До сих пор нам приходилось много терпеть, но все прекрасно понимают, что эта позиция была приоритетной для нас, особенно после ухода Мо. Все знали, что нам нужно заполнить зияющую дыру, и я бы сказал, что для клуба эта позиция была приоритетной на рынке этим летом, да», — приводит слова Ираолы TNT Sports.