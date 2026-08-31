Меликян: Сперцян похож на Мхитаряна — надеюсь, и в его карьере будут команды уровня «МЮ»

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян высказался о потенциале полузащитника Эдуарда Сперцяна после перехода в «Аль-Ахли».

«Дай бог, чтобы после «Аль-Ахли» Сперцян пошёл ещё выше по карьере. Из Саудовской Аравии более чем реально перейти в Европу. Легче, чем из России. А его возраст позволяет заявить о себе и ещё много лет провести на хорошем уровне. Саудовская Аравия — хороший мостик для перехода в топ-чемпионат. Эдуард очень хорошо подошёл бы командам из Италии, но он может играть и в любом другом чемпионате. Интерес к нему в ближайшее время не упадёт, а только вырастет. Клубы, которые интересовались Сперцяном, захотят его ещё больше. В этом я уверен. Пускай борются за него — он того стоит.

По натуре и профессионализму Сперцян очень похож на Мхитаряна — такой же боевитый, так же усердно работает. Поэтому надеюсь, что и у Эдуарда в карьере будут команды уровня «Интера» и «Манчестер Юнайтед», — сказал Меликян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.