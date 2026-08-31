Кордоба высказался об отменённом пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об отменённом пенальти в ворота чёрно-зелёных в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ростовом» (1:0).

— Какие ощущения после того, как ты стал капитаном команды?

— Всё нормально. У нас коллектив как одно целое, поэтому всё даётся легко.

— У тебя были бурные эмоции в концовке матча. Что именно не понравилось?

— Что дают фолы такие.

— Но при этом решение о пенальти потом было принято верно.

— Да, но всё равно свистнули фол, увидели нарушение. Чтобы российский футбол становился сильнее, нужно корректировать такие вещи, они идут во вред, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.