Главный тренер сборной Армении Меликян считает повышением переход Тикнизяна в «Олимпиакос»

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян прокомментировал переход защитника Наира Тикнизяна в «Олимпиакос». 18 августа греческий клуб объявил о трансфере футболиста из «Црвены Звезды».

«Тикнизян однозначно пошёл на повышение, перейдя в «Олимпиакос» из «Црвены Звезды». Оно было ему нужно — Наир сделал для «Звезды» многое, и ему пора было менять клуб. В Греции он проявит себя ещё лучше, потому что соответствует уровню команды. Сейчас Тикнизян находится на пике своей формы, в хорошем возрасте. Надеюсь, это не последняя хорошая команда в его карьере — он, как и Сперцян, может пойти ещё выше», — сказал Меликян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Тикнизян перешёл в сербский клуб из «Локомотива» летом 2025 года. За этот период он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. В послужном списке защитника также есть ЦСКА.

По итогам прошлого сезона «Олимпиакос» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Греции.