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Александр Сильянов заявил, что не собирается покидать «Локомотив»

Александр Сильянов заявил, что не собирается покидать «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов сообщил, что не планирует покидать московский клуб. Контракт 25-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до июня 2029-го. В нынешнем сезоне Сильянов провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

— Вы никуда не собираетесь уходить?
— Нет. Остаюсь, — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

«Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, набрав три очка в шести турах. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде.

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