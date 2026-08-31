Александр Сильянов заявил, что не собирается покидать «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов сообщил, что не планирует покидать московский клуб. Контракт 25-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до июня 2029-го. В нынешнем сезоне Сильянов провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

— Вы никуда не собираетесь уходить?

— Нет. Остаюсь, — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

«Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, набрав три очка в шести турах. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде.