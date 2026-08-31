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Суперкомпьютер определил главных претендентов на вылет из РПЛ

Суперкомпьютер определил главных претендентов на вылет из РПЛ
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Суперкомпьютер Opta определил главных претендентов на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2026/2027.

Так, по версии суперкомпьютера, наибольшие шансы покинуть высший российский дивизион у «Факела» и «Акрона» — 34% и 33,1% соответственно. По состоянию на сегодняшний день воронежская команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, тогда как тольяттинцы располагаются на 15-й строчке.

«Факел» набрал два очка по итогам шести туров, «Акрон» — три. В следующем матче внутреннего первенства воронежцы сыграют с «Ростовом» на выезде, а тольяттинская команда встретится с «Оренбургом».

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