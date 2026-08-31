«Это твои проблемы». Писарев — о пенальти в матче «Спартак» — «Оренбург»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о назначенном пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

— Вы понимаете эту историю про отставленную руку? Идёт удар по воротам, игрок говорит: «Мне некуда было её девать». Но ты же не бегаешь в таком положении по полю?

— Нет её в площади тела никак. Тут надо за спину убрать, тогда она не будет в площади тела. Даже если она по швам будет, то это расширяет площадь тела по-любому. Но тогда надо договориться, что решени