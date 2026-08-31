Брэдли Баркола прокомментировал свой переход из «ПСЖ» в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Брэдли Баркола высказался о своём переходе в английский клуб. О трансфере вингера из французского «ПСЖ» было официально объявлено в понедельник, 31 августа.

«Для меня большая честь играть за «Ливерпуль». Я очень счастлив. Это [переговоры] заняло много времени, но сегодня я действительно счастлив, и всё, чего я хочу — это быть на поле и играть. Надеюсь добиться больших успехов.

Прежде всего выиграть Премьер-лигу – это одно из моих самых больших мечтаний в жизни. Хочу остаться в этой команде надолго – именно поэтому я подписал долгосрочный контракт – и я надеюсь, что смогу это сделать», — приводит слова Баркола официальный сайт «Ливерпуля».