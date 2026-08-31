Французский нападающий Карим Бензема расторг контракт с «Аль-Хилялем» по взаимному согласию с клубом. Об этом сообщает официальный аккаунт «Аль-Хиляля» в социальной сети Х.

Бензема официально перешёл в «Аль-Хиляль» в феврале 2026 года после ухода из «Аль-Иттихада». Он начал свою профессиональную карьеру в «Лионе», затем, в 2009 году, подписал контракт с «Реалом», где провёл 14 сезонов и выиграл 25 трофеев, включая пять титулов Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч». Летом 2023 года он покинул Мадрид и продолжил карьеру в «Аль-Иттихаде», с которым взял чемпионат и Кубок Саудовской Аравии перед переходом в «Аль-Хиляль».