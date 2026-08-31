Инсайдер Романо сообщил, сколько «Ньюкасл Юнайтед» заплатит за Фернандеса-Пардо

«Ньюкасл Юнайтед» согласовал с «Лиллем» покупку 21-летнего бельгийского нападающего Матиаса Фернандеса-Пардо за € 60 млн. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Помимо указанной суммы, сделка между «сороками» и «догами» включает в себя бонусы. Сам футболист уже согласился на переход, он вылетает в Англию в ближайшее время.

Матиас Фернандес-Пардо ранее выступал за «Андерлехт», «Мехелен», «Лилль» и «Генк». За «догов» на взрослом уровне футболист играет с лета 2024 года. В 41 матче прошедшего клубного сезона Фернандес-Пардо забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.