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Спартак Кострома — Ротор: стартовые составы команд на матч 9-го тура Первой лиги 2026/2027 31 августа 2026

«Спартак» Кострома — «Ротор»: стартовые составы команд на матч 9-го тура Первой лиги
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Сегодня, 31 августа, состоится заключительный матч в рамках 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встретятся костромской «Спартак» и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслужит Павел Шишкин из Тамбова. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 9-й тур
31 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
1-й тайм
0 : 0
Ротор
Волгоград

Стартовые составы команд.

«Спартак» Кострома: Гайдаш, Жилмостных, Тарасов, Маляров, Каптилович, Камилов, Чурсин, Немченко, Никифоренко, Караев, Калмыков.

«Ротор»: Чагров, Юдинцев, Эмерсон, Покидышев, Хитяев, Умников, Трошеч