Брэдли Баркола попрощался с «ПСЖ» и обратился к болельщикам

Нападающий Брэдли Баркола попрощался с «ПСЖ» после своего перехода в «Ливерпуль» и обратился к болельщикам парижской команды.

«Дорогие болельщики «ПСЖ»! Я хотел объявить о своём уходе, но прежде всего хочу сказать вам спасибо. Огромное спасибо, потому что с первых минут моего пребывания на поле вы поддерживали меня, помогали мне. Даже в самые трудные моменты вы поднимали мне настроение. Сегодня я ухожу с тяжёлым сердцем, однако воспоминания об игре за «ПСЖ» навсегда останутся в моей памяти.

Для меня было честью и настоящим удовольствием носить эту футболку. Я буду вечно гордиться. В Париже у меня была возможность играть с великолепными товарищами по команде, которые стали моей второй семьёй. У меня остались только хорошие воспоминания обо всех трофеях, которые мы выиграли, и обо всех моментах, которые мы разделили на поле. Играть с такими великими игроками было настоящим удовольствием и честью. Я также хотел бы поблагодарить президента, который поверил в меня и оказал мне доверие.

Вы помогли мне расцвести в таком великом клубе и в таком прекрасном городе. И за всё это я буду вам благодарен. Я также хотел бы поблагодарить тренера и его штаб, которые помогли мне стать лучше как игроку и значительно улучшить свои навыки. Также благодарю его за всё, что он сделал для команды и для клуба. Наконец, я хотел бы поблагодарить медицинский персонал и всех сотрудников клуба.

Ещё раз спасибо, Париж», — приводит слова Баркола официальный аккаунт «ПСЖ» в социальной сети Х.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами.