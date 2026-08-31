«Рома» предложила «Зениту» более € 40 млн за Луиса Энрике — ESPN

«Рома» направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике. Об этом сообщает ESPN.

Ранее римляне предлагали петербуржцам за игрока около € 38 млн, но сине-бело-голубые ответили отказом. Теперь же итальянский клуб готов отдать около € 38 млн и € 5 млн в качестве бонусов за результативность нападающего. Трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября, что заставляет «Рому» торопиться. В качестве альтернативного варианта усиления атаки римский клуб видит Джейми Левелинга из «Штутгарта».

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в шести матчах во всех турнирах за «Зенит», в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.