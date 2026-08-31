«Произошла подмена понятий, это имеет значение». Арбитр Федотов — об удалении Дивеева

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о решении судьи Антона Фролова удалить защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0). Рефери показал прямую красную карточку футболисту сине-бело-голубых за толчок соперника в грудь.

«Удаление Игоря Дивеева. Тут важно сказать: Фролова позвали смотреть повтор не из-за удара Дивеева соперника в грудь, а из-за серьёзного нарушения прави