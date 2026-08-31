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«Произошла подмена понятий, это имеет значение». Арбитр Федотов — об удалении Дивеева

«Произошла подмена понятий, это имеет значение». Арбитр Федотов — об удалении Дивеева
Комментарии

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о решении судьи Антона Фролова удалить защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0). Рефери показал прямую красную карточку футболисту сине-бело-голубых за толчок соперника в грудь.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

«Удаление Игоря Дивеева. Тут важно сказать: Фролова позвали смотреть повтор не из-за удара Дивеева соперника в грудь, а из-за серьёзного нарушения прави