Тренер «Марселя» Женезио ответил, успеет ли клуб подписать новых игроков этим летом

Главный тренер «Марселя» Бруно Женезио рассказал о влиянии финансовой ситуации в клубе на возможности провансальцев в рамках нынешнего трансферного окна.

«Новичков не будет. Как я уже говорил, нашу команду должны покинуть ещё три-четыре футболиста перед тем, как мы сможем зарегистрировать одного-двух новых футболистов», — приводит слова Женезио Get French Football News.

Этим летом марсельский «Олимпик» покинули Мэйсон Гринвуд, Факундо Медина, Херонимо Рульи, Пьер-Эмерик Обамеянг и Леонардо Балерди (в рамках аренды). При этом ни одного трансфера «на вход» клуб в рамках нынешнего окна так и не совершил.