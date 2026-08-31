Главный тренер сборной Армении: мы хотим на чемпионат Европы, но одного желания мало

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян высказался о перспективах национальной команды в отборе на чемпионат Европы 2028 года.

«Мы очень хотим попасть на чемпионат Европы, но одного желания мало. Возможности — другое дело. У нас молодая и перспективная команда с хорошим будущим. Я верю в них. Но успеем ли мы так спрогрессировать за короткое время? Пока немного не хватает опыта, однако рано или поздно у сборной Армении всё будет хорошо — нужно лишь время», — сказал Меликян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отборочный турнир на ЧЕ-2028 пройдёт с марта по ноябрь 2027 года. В финальной стадии турнира примут участие 24 национальные команды.