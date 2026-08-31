Нападающий Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

«После того, что прошло с момента финала, после долгих раздумий я хочу объявить всем, что завершаю карьеру в национальной команде… Это было болезненное и до сих пор болезненное решение, однако я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние годы, когда мы выигрывали всё, но и раньше, и я всегда боролся и отдавал всё ради этой футболки, чтобы приносить вам радость и заставлять вас гордиться тем, что вы аргентинец, через футбол.

Осталось мало времени, главы закрываются, и эта глава причиняет мне глубокую боль. Я любил, любил и всегда буду любить быть в национальной команде. Я отдал все силы; мне больше нечего отдать, и, кроме того, за мной идут очень талантливые молодые игроки, которые заслуживают быть там. Спасибо за всю любовь за эти 20 лет.

Теперь я буду одним из вас, всегда буду болеть и поддерживать вас извне (и в хорошие, и в плохие времена особенно). Спасибо моей семье за то, что они всегда были рядом, за то, что сопровождали меня в этом прекрасном, но трудном путешествии. Спасибо каждому из тренеров, товарищей по команде и менеджеров, с которыми мне посчастливилось его разделить. Я уношу с собой незабываемые воспоминания и моменты. Ухожу с чувством спокойствия и гордости от того, что подарил вам и моим товарищам по команде моменты, похожие на сказку. Было невероятно пережить это вместе со всеми вами.

Я люблю вас! Спасибо, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем. Вперёд, Аргентина!

Я написал эти слова 21 июля, через два дня после финала. После того, что случилось с моим отцом, я ещё больше в этом убеждён», — написал Месси на своей странице в социальной сети.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.