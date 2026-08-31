И. Федотов — о пенальти «Факелу» с «Зенитом»: наверное, кроме меня, его никто не понимает

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Антона Фролова назначить пенальти в ворота «Факела» на 90+1-й минуте матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). С 11 метров форвард сине-бело-голубых Александр Соболев забил единственный мяч в игре.

«По назначению 11-метрового на 90+1-й минуте игры: наверное, кроме меня, этот пенальти никто не понимает. Но объясню ещё раз: смотреть надо повтор с камеры, которая находится за спинами футболистов. И там видно, что первым движение коленом в сторону игрока «Зенита» делает именно футболист «Факела». И он при этом не стремится к мячу, в то время как Кондаков как раз готовится к удару – и получает в колено. Другими словами, очень упрощая – это подножка. Игрок хозяев даже к мячу не шёл, а в колено – попал первым.

Видел, что этот эпизод сравнивают с пенальти в матче Кубка России, когда «Зенит» играл с Махачкалой. Тогда, кстати, тоже был Кондаков. Но моменты абсолютно разные: там игрок Махачкалы не пересекал движение Кондакова, а просто ставил ногу, здесь – именно защитник был инициатором контакта.

И последнее по этому моменту: я такое не люблю, но у нас часто апеллируют к эмоциям игроков: дескать, посмотрите на реакцию игроков «Факела». Так вот, этой реакции не было. Если бы они чувствовали несправедливость – наверное, Фролова бы до сих пор гоняли по всему футбольному полю. Но нет, даже споров не было. Я не могу не доверять Фролову – он находился в идеальной позиции и видел то, что должен был», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.