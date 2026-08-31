Статистика Лионеля Месси в сборной Аргентины: голы, ассисты, трофеи

Нападающий Лионель Месси объявил о завершении выступления за сборную Аргентины. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой футболиста в национальной команде.

Месси выступал за основную сборную Аргентины с 2005 года. В общей сложности футболист провёл за «альбиселесте» 207 матчей во всех турнирах с учётом товарищеских игр, в которых забил 125 голов и отдал 68 результативных передач. В составе национальной команды Аргентины Месси выиграл чемпионат мира — 2022, Кубок Америки в 2021-м и 2024-м, а также завоевал трофей Финалиссимы 2022 года. Помимо этого, на счету аргентинца девять жёлтых и две красные карточки во встречах за Аргентину.

В послужном списке Месси есть и поражения в финалах ЧМ-2014, ЧМ-2026, а также Кубка Америки — 2016.