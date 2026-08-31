Сёмин: Месси понял, что пришло время уходить из сборной — он превзошёл всех, даже Марадону

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины. Об уходе из национальной команды объявил сам футболист в понедельник, 31 августа.

«Лучше карьеры в футболе не было ни у кого. Но надеюсь, что в клубном футболе Месси ещё будет себя проявлять. Сейчас всё забивает и забивает в МЛС. Талант от бога, он превзошёл всех игроков, которых мы когда-либо видели. В том числе и Марадону — Месси на порядок сильнее.

Месси — человек, который всегда всё делал правильно и в интересах футбола. Почувствовал, что «ПСЖ» — не его команда, и ушёл. Так же и сегодня. Он понял, что пришло время уходить из сборной Аргентины, и сделал это», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Владимиром Четвериком.