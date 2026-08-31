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Вратарь «Оренбурга» Овсянников прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Вратарь «Оренбурга» Овсянников прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»
Комментарии

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (1:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

— Получилось ли у «Оренбурга» сыграть смело в матче со «Спартаком»?
— Мне кажется, в первые минуты мы не очень смело вошли. Потом чуть-чуть влились в игру и достаточно неплохо её провели.

— С обеих сторон много недовольства судейством.
— Может быть, в каких-то моментах можно было не показывать жёлтые карточки. В том числе и мне. Потому что там буквально три секунды прошло.

— Может, по совокупности?
— Может быть… Но нет же таких правил — по совокупности показывать жёлтую карточку. Тяжёлая игра, много борьбы. Отсюд