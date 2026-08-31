Защитник «Крыльев Советов» Фернандес: время в «Реале» я вспоминаю до сих пор

Защитник «Крыльев Советов» Даниэль Фернандес поделился воспоминаниями о занятиях в академии мадридского «Реала» в подростковом возрасте.

«Изначально я выступал за команду «Леганес». Но однажды мы сыграли пару матчей против «Реала», я им понравился, и меня пригласили заниматься уже в академию мадридского клуба. Мне было 14-15 лет, когда я оказался в «Реале». То время в «Королевском клубе» вспоминаю до сих пор. Там собрались лучшие футболисты Испании в своём возрасте. Много лет выступал рядом с ребятами, с которыми мне было по‑настоящему комфортно, и до сих пор о них думаю. Мне всегда нравилось играть в Мадриде. Именно там я с самых юных лет учился быть профессионалом, и это очень помогло мне в итоге пробиться в большой футбол», — сказал Фернандес в эфире «Матч Премьер».