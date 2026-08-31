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Сборная Аргентины отреагировала на решение Месси завершить карьеру в национальной команде

Сборная Аргентины отреагировала на решение Месси завершить карьеру в национальной команде
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Пресс-служба сборной Аргентины отреагировала на решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в национальной команде. Об уходе из сборной объявил сам футболист в понедельник, 31 августа.

«Вечное спасибо, Лео. Мы будем любить тебя до конца наших дней», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Аргентины в соцсети X.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году. В прощальном письме Месси поблагодарил фанатов за поддержку в течение 20 лет в составе сборной.

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