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«Спартак» готов предложить € 12 млн за полузащитника «Бетиса» — El Desmarque

«Спартак» готов предложить € 12 млн за полузащитника «Бетиса» — El Desmarque
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Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деоссе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу € 12 млн за футболиста, сообщает El Desmarque.

«Бетис» хочет продать колумбийца в это трансферное окно, чтобы освободить место в заявке для Даниеля Себальоса. При этом Деосса не хочет покидать клуб и рассматривает возможность перехода только на заключительном этапе трансферного окна, если поступит привлекательное предложение.

Интерес к футболисту также проявляет мексиканская «Америка», но их предложение менее выгодное, чем у российского клуба.

В составе «Бетиса» Деосса выступает с лета 2025 года. Футболист провёл за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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