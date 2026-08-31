Родриго Де Пауль отреагировал на решение Месси завершить карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины и «Интер Майами» Родриго Де Пауль отреагировал на решение форварда Лионеля Месси завершить карьеру в национальной команде.

«Твоя безусловная любовь к нашей стране, твоя внутренняя борьба, неуступчивость, сила, позволяющая всегда терпеть несправедливость, твоё лидерство и человечность по отношению к каждому игроку, выходившему на тренировочную площадку, забота о его комфорте и твоя забота о каждом сотруднике нашей национальной команды…

Просто спасибо. Величайший из всех. Спасибо за то, что ты сделал нас невероятно счастливыми. Ты даже не представляешь, сколько улыбок подарил нам!!!

Ты вечный», — написал Да Пауль на своей странице в социальной сети.

Ранее Месси объявил о своём решении, написав пост на своей странице в социальной сети.