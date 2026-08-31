Главный тренер сборной Армении рассказал о визите в Краснодар и поблагодарил Галицкого

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян рассказал о поездке в Краснодар и поделился мнением о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«Я недавно был в Краснодаре, смотрел игру команды, когда там ещё играл Сперцян. Я восхищён клубом и тем, как его создал Галицкий. Можно только радоваться, что такой человек есть. Он и российскому футболу помогает, и сборной Армении даёт отличных игроков. Мы благодарны «Краснодару» и следим за его успехами, благодарны Галицкому. Даже сейчас, когда Сперцян уехал, смотрю игры и болею за этот клуб. Галицкий — армянин, и мы им гордимся», — сказал Меликян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян покинул «Краснодар» в летнее трансферное окно. Футболист перебрался в «Аль-Ахли» из чемпионата Саудовской Аравии.