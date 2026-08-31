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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Динамо»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Динамо»
Комментарии

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о судействе Ивана Абросимова в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором московское «Динамо» победило «Локомотив» (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 73'    

«Здесь работал Абросимов, а базовая оценка у матча – 8,5, так как это игра повышенной сложности. В первую очередь говорим о пенальти в ворота «Локомотива». Я не понимаю кипиш вокруг этого фола. Да, болельщики говорят, что контакт был незначительный. Но защитник находится сзади атакующего футболиста, бьёт по ноге. Что ещё нужно для пенальти? Абсолютно верное ре