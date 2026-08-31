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Представитель Захаряна допустил уход игрока из «Реала Сосьедад» в ближайшее время

Представитель Захаряна допустил уход игрока из «Реала Сосьедад» в ближайшее время
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Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, допустил, что игрок может покинуть свою нынешнюю команду в ближайшее время.

— Вас беспокоит игровое время Захаряна?
— Конечно, беспокоит. Работаем над этим.

— Возможен ли его уход из команды в ближайшее время?
— Всё возможно, — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В новой кампании россиянин провёл три минуты в матче 1-го тура Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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