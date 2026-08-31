«Спартак» Кострома — «Ротор»: Тарасов забил после аута с кульбитом

В эти минуты проходит заключительный матч в рамках 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречаются костромской «Спартак» и волгоградский «Ротор». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Павел Шишкин из Тамбова. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте защитник Николай Тарасов вывел «Спартак» вперёд после аута с кувырком в ис