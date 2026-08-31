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Спартак Кострома — Ротор: Тарасов забил после аута с кульбитом, 31 августа 2026

«Спартак» Кострома — «Ротор»: Тарасов забил после аута с кульбитом
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В эти минуты проходит заключительный матч в рамках 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречаются костромской «Спартак» и волгоградский «Ротор». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Павел Шишкин из Тамбова. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 9-й тур
31 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Тарасов – 79'    

На 79-й минуте защитник Николай Тарасов вывел «Спартак» вперёд после аута с кувырком в ис