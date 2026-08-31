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Защитник «Крыльев Советов» Фернандес ответил, какой стадион РПЛ удивил его

Защитник «Крыльев Советов» Фернандес ответил, какой стадион РПЛ удивил его
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Защитник «Крыльев Советов» Даниэль Фернандес поделился впечатлениями от стадионов клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Для меня лучший стадион — тот, на котором играют «Крылья Советов», — здесь не может быть двух мнений. Он входит в топ‑3 в России. А худший назвать не могу, в РПЛ все стадионы классные. Хотя вот в Оренбурге мне играть не очень нравится, но это больше из‑за искусственного газона. А сам стадион неплохой.

Ещё меня очень удивила арена «Зенита». Архитектура, внешний облик — это что‑то особенное. В Испании нет ни одного стадиона, похожего на него. Кому‑то «Газпром Арена» напоминает космический корабль, а мне кажется, что она похожа на стадион из заставки Лиги чемпионов», — сказал Фернандес в эфире «Матч Премьер».

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