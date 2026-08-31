Арбитр Федотов отреагировал на слова Кахигао о судействе в матче «Спартак» — «Оренбург»

Бывший арбитр Игорь Федотов отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао о судействе в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

«По поводу слов «Спартака» о судействе – Кахигао говорит уже в шестой раз. У команды другая проблема: как только у них не засчитывает