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Арбитр Федотов отреагировал на слова Кахигао о судействе в матче «Спартак» — «Оренбург»

Арбитр Федотов отреагировал на слова Кахигао о судействе в матче «Спартак» — «Оренбург»
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Бывший арбитр Игорь Федотов отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао о судействе в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«По поводу слов «Спартака» о судействе – Кахигао говорит уже в шестой раз. У команды другая проблема: как только у них не засчитывает