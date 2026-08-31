«Эвертон» активно работает над покупкой нападающего «Монако» Балогуна — Романо

«Эвертон» ведёт переговоры с «Монако» на тему покупки нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

В данный момент английский клуб также контактирует с самим футболистом на предмет условий возможного сотрудничества.

В минувшем сезоне нападающий «Монако» принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.