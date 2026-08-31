Непомнящий: Месси вовремя завершил карьеру в сборной Аргентины — ушёл в зените

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины. Об уходе из национальной команды объявил сам футболист в понедельник, 31 августа.

«Мне посчастливилось видеть Пеле и сыграть против Марадоны, когда я тренировал сборную Камеруна. И Месси, конечно, тоже видел. Из этих трёх названных футболистов Пеле стоит особняком: он поцелован богом, талантлив и является примером для поведения. То же самое и Месси — человек, который не запятнан, играл и вёл себя достойным образом. Без сомнения, он — футбольный гений. Месси вовремя принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины. Ушёл в зените», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.