«Манчестер Сити» вернулся к переговорам о покупке Ндиайе у «Эвертона» — Романо

«Манчестер Сити» возобновил работу над трансфером нападающего «Эвертона» Илимана Ндиайе. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что «ириски» работают над сделками с «Тоттенхэм Хотспур», в рамках которых Ндиайе отправился бы в стан «шпор», а Ришарлисон присоединился бы к «ирискам». Успех этих переговоров зависит от Ришарлисона — бразилец ещё не принял решения относительно возможного перехода. Отмечается, что «горожане» готовы включить в сделку по Ндиайе Джека Грилиша, которого в прошлом сезоне «Эвертон» брал в аренду и хотел выкупить.

В прошедшем сезоне Ндиайе принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.