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Жена Месси отреагировала на решение Лионеля завершить карьеру в сборной Аргентины

Жена Месси отреагировала на решение Лионеля завершить карьеру в сборной Аргентины
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Антонелла Рокуццо, жена нападающего Лионеля Месси, отреагировала на решение своего мужа завершить карьеру в сборной Аргентины.

«Какая гордость для нас – быть рядом с тобой на этом пути и видеть, как ты воплощаешь в жизнь все свои мечты.
Ты заслужил эту историю и многое другое.

Мы бесконечно тебя любим», — написала Рокуццо на своей странице в социальной сети.

Ранее Месси объявил о решении, написав пост на своей странице в социальной сети. В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.

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