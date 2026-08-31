КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение соперников ЦСКА и «Спартака» в 6-м туре РПЛ

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неподобающее поведение игроков «Акрона» и «Оренбурга» в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт РФС. В 6-м туре оренбуржцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), а тольяттинцы поделили очки с ЦСКА (2:2).

Сообщается, что поведение команд включено в повестку заседания из-за большого количества предупреждений: семь (пять футболистов и два официальных лица) — у «Акрона» — и девять (восемь футболистов и одно официальное лицо) — у «Оренбурга».

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета состоится в четверг, 3 сентября.