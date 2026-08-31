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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение соперников ЦСКА и «Спартака» в 6-м туре РПЛ

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение соперников ЦСКА и «Спартака» в 6-м туре РПЛ
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Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неподобающее поведение игроков «Акрона» и «Оренбурга» в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт РФС. В 6-м туре оренбуржцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), а тольяттинцы поделили очки с ЦСКА (2:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
28 августа 2026, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 13'     1:1 Роча – 23'     2:1 Беншимол – 66'     2:2 Кармо – 77'    
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

Сообщается, что поведение команд включено в повестку заседания из-за большого количества предупреждений: семь (пять футболистов и два официальных лица) — у «Акрона» — и девять (восемь футболистов и одно официальное лицо) — у «Оренбурга».

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета состоится в четверг, 3 сентября.

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