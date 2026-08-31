«Астон Вилла» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 2-го тура АПЛ

Сегодня, 31 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

«Астон Вилла»: Судзуки, Кэш, Линделёф, Баркли, Макгинн, Камара, Буэндия, Джексон, Торрес, Матсен, Хеммингс.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Москера, Магальяйнс, Калафьори, Райс, Льюис-Скелли, Эдегор, Сака, Цолис, Хаверц.

В 1-м туре АПЛ «Астон Вилла» проиграла «Брайтону» (0:4),