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Астон Вилла — Арсенал: стартовые составы команд на матч 2-го тура АПЛ — 2026/2027

«Астон Вилла» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 2-го тура АПЛ
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Сегодня, 31 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
31 августа 2026, понедельник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 59'    

Стартовые составы команд.

«Астон Вилла»: Судзуки, Кэш, Линделёф, Баркли, Макгинн, Камара, Буэндия, Джексон, Торрес, Матсен, Хеммингс.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Москера, Магальяйнс, Калафьори, Райс, Льюис-Скелли, Эдегор, Сака, Цолис, Хаверц.

В 1-м туре АПЛ «Астон Вилла» проиграла «Брайтону» (0:4),