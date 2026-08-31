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Стала известна дата оглашения номинантов на «Золотой мяч» 2026 года

Стала известна дата оглашения номинантов на «Золотой мяч» 2026 года
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Имена номинантов на «Золотой мяч» будут объявлены 8 сентября, сообщается на официальном сайте премии. Сама церемония вручения награды пройдёт 26 октября в Лондоне.

Список номинаций и количество номинантов на награду

«Золотой мяч» среди мужчин – 30 игроков
«Золотой мяч» среди женщин – 30 игроков
Лучший молодой талант года среди мужчин – 10 игроков
Молодой талант года среди женщин – 5 игроков
Вратарь года среди мужчин – 10 игроков
Вратарь года среди женщин – 5 игроков
Тренер года среди мужчин – 5 тренеров
Тренер года среди женщин – 5 тренеров
Лучший нападающий года среди мужчин – 10 нападающих
Лучшая нападающая года среди женщин – 5 нападающих
Мужской клуб года – 5 клубов
Женский клуб года – 5 клубов

«Золотой мяч» является ежегодной футбольной наградой, присуждаемой лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Действующим обладателем награды является форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

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