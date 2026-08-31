Стала известна дата оглашения номинантов на «Золотой мяч» 2026 года

Имена номинантов на «Золотой мяч» будут объявлены 8 сентября, сообщается на официальном сайте премии. Сама церемония вручения награды пройдёт 26 октября в Лондоне.

Список номинаций и количество номинантов на награду

«Золотой мяч» среди мужчин – 30 игроков

«Золотой мяч» среди женщин – 30 игроков

Лучший молодой талант года среди мужчин – 10 игроков

Молодой талант года среди женщин – 5 игроков

Вратарь года среди мужчин – 10 игроков

Вратарь года среди женщин – 5 игроков

Тренер года среди мужчин – 5 тренеров

Тренер года среди женщин – 5 тренеров

Лучший нападающий года среди мужчин – 10 нападающих

Лучшая нападающая года среди женщин – 5 нападающих

Мужской клуб года – 5 клубов

Женский клуб года – 5 клубов

«Золотой мяч» является ежегодной футбольной наградой, присуждаемой лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Действующим обладателем награды является форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.