«Астон Вилла» — «Арсенал»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 2-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра выступает Джарред Джиллетт. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 1-м туре АПЛ «Астон Вилла» проиграла «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4), а «Арсенал» одержал победу над «Ковентри Сити» (3:0).

В следующем туре «Астон Вилла» встретится на выезде с «Халл Сити» 5 сентября, а «Арсенал» 6 сентября в домашнем матче сыграет с «Челси».

«Арсенал» является действующим чемпионом Англии. В прошлом сезоне команда набрала 85 очков за 38 матчей.