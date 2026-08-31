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Главный тренер сборной Армении Меликян: пример Мхитаряна воспитывает футболистов

Главный тренер сборной Армении Меликян: пример Мхитаряна воспитывает футболистов
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Главный тренер сборной Армении Егише Меликян высказался о футболисте миланского «Интера» Генрихе Мхитаряне.

«Генрих Мхитарян — пример для наших футболистов и всех нас. То, какой он человек и футболист, вызывает гордость. Многие удивляются, что Генрих до сих пор играет на таком высоком уровне, но я — нет. Знаю его с 14-15 лет, всё видел. Он ведёт такой образ жизни, так относится к футболу, что его хорошая форма даже в 37 лет не сюрприз. Как тренер я много раз говорил о Мхитаряне своим игрокам. Его пример воспитывает футболистов», — сказал Меликян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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