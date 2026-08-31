«Ливерпуль» передумал продавать Коди Гакпо — Романо

«Ливерпуль» решил не продавать полузащитника Коди Гакпо этим летом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, мерсисайдцы не смогли найти футболисту равноценную замену, что и побудило их отказаться от идеи с продажей Гакпо. Ранее «Манчестер Сити» предложил за хавбека £ 85 млн (около € 99 млн), но «Ливерпуль» ответил отказом. Сам полузащитник также решил остаться в своей нынешней команде.

27-летний нидерландец играет за мерсисайдцев с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.