Представитель Элиньо отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА

Данило Нуньес де Кастро, старший брат и представитель вингера мексиканской «Толуки» Элиньо, отреагировал на слухи о возможном переходе бразильского футболиста в московский ЦСКА.

«Переход Элиньо в ЦСКА действительно возможен. Клуб заинтересован, но на сегодняшний день не могу сказать, что трансфер точно осуществится. Однако существует вероятность, что клубы договорятся в ближайшее время», — сказал де Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Сезар Луис Мерло в соцсети X сообщил, что армейцы близки к трансферу Элиньо за $ 12 млн за футболиста — $ 10 млн в качестве гарантированной выплаты и ещё $ 2 млн в виде бонусов.