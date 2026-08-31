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«Валенсия» согласовала с «Ливерпулем» аренду Харви Эллиотта — Романо

«Валенсия» согласовала с «Ливерпулем» аренду Харви Эллиотта — Романо
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«Валенсия» в устной форме договорилась с «Ливерпулем» об аренде полузащитника Харви Эллиотта. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, испанский клуб будет выплачивать футболисту бо́льшую часть его зарплаты. Сам полузащитник согласился на переход в стан «летучих мышей». Инсайдер Маттео Моретто добавляет, что в ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование.

Сезон-2025/2026 Харви Эллиотт провёл на правах аренды в английской «Астон Вилле». Интерес к игроку в текущее трансферное окно также приписывали «Лидс Юнайтед», «Сандерленду», «Лацио» и «Наполи».

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